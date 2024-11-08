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Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yaptığı operasyonlarda PKK/YPG'li 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yaptığı operasyonlarda PKK/YPG'li 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak:AA

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