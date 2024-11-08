TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son enflasyon raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası, 2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledi. Karahan, "2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan, "Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" mesajı verdi.

Faiz indirim sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Karahan, "Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında bile sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumundan öne çıkanlar şöyle:

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.

Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli seyretti. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Talep koşulları enflasyonu düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştı. Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi, yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz. İç talepte dengelenme sürecek. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

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"CARİ DENGEDE OLUMLU SEYİR SÜRECEK"

Dış ticaret dengesindeki iyileşmi sürüyor. Cari açığın üçüncü çeyrekte azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cari dengede olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

"AYLIK KİRA ENFLASYONU YAVAŞLAYACAK"

Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürdü. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Son çeyrekte aylık kira enflasyonun yavaşlayacağına işaret ediyor.

"TALEPTEKİ ZAYIFLAMAYLA FİYAT ARTIŞINININ GENELE YAYILIMI AZALIYOR"

Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor. Üretici enflasyonundaki seyir TÜFE'de mal fiyatlarını olumlu etkiliyor. Temel mallarda fiyat artışları önemli ölçüde zayıfladı. Genel itibarıyla temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Tüm sektörlerin enflasyon beklentileri kademeli bir şekilde geriliyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil.

"TL MEVDUATIN YÜZDE 56 SEVİYESİNE ULAŞTI"

Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Uzun vadeli TL finansman maliyetlerinin azaldığını gözlemledik. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. TL varlıklara olan ilgi arttı. TL mevduatın yüzde 56 seviyesine ulaştı, KKM payı yüzde 8'in altına indi.

Sıkı para politikası duruşumuz risk priminin düşüşünü destekledi. Rezerv seviyesi ve kompozisyonu kayda değer şekilde iyileşti. Risk primi ılımlı seyrini sürdürdü.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 (Önceki yüzde 38) ve yüzde 21 (Önceki yüzde 14) olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYON MART AYINDA YÜZDE 38'E DÜŞER"

Soruları yanıtlayan Karahan, yıllık enflasyonun seyrine ilişkin olarak "Enflasyonda üst bant olan yüzde 42'ye yıl sonunda gelmeyi düşünüyorduk, en kötü ihtimalle, mevcut durumda baktığımızda buraya ocak ayında ulaşacağız, ama bizim hedefimiz orta nokta, 38'e de mart ayında ulaşacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLADIĞINDA BİLE SIKI DURUŞ KORUNACAK"

Faizin mevcut seviyenin korunmasının parasal sıkılığın artması anlamna geldiğini belirten Karahan, "Önümüzdeki dönemde politika faizinin ve makroihtiyati düzenlemelerin optimal bileşimi dikkate alınarak enflasyonu patikamızla uyumlu bir şekilde düşürecek sıkılığı sağlayacağız. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında bile sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum. TL'yi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

3. ENFLASYON RAPORU’NDA TAHMİNLER KORUNMUŞTU

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Kaynak: Haber7

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