Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor! Son kararı Dursun Özbek açıkladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi.

Başkan Dursun Özbek, ara transferde takımdan ayrılacağı konuşulan ve bonservisinin Galatasaray tarafından alınacağı iddia edilen Osimhen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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OSİMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Özbek, "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var." dedi. "Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" diye sordu.

Galatasaray Futbol Takımı bu sezon iyi bir performans sergiledi. Bu sezon bizim oyuncumuz olan Victor Osimhen iyi performans gösteriyor. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için çok fazla zaman var, bu nedenle bunu değerlendireceğiz. Galatasaray yönetim kurulu olarak, Galatasaray camiasını mutlu etmek istiyoruz ve başarıya odaklandığımızı unutmayın. Galatasaray, başarıya giden bir yol vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu göz önünde bulunduracaktır. Bugün bu konuları tartışmak yararlı olmaz. Osimhen çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'de oynadığı için çok heyecanlıyız.”