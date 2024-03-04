Galatasaray - Fenerbahçe kupa maçı saati güncellendi!

Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararla, Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.30 olarak güncellendiğini açıkladı.

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Galatasaray - Fenerbahçe kupa maçı saati güncellendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.30 olarak güncellendiğini açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe kupa maçı saati güncellendi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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