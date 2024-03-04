Asgari ücret için heyecanlandıran gelişme! 25 bin TL olabilir

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz gün İstanbul adaylarını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, adaylığını ilan ettikten sonra bir dizi seçim manifestosu yayınladı. Erbakan, özellikle asgari ücretle çalışan kişiler için yaptığı konuşmada, en düşük maaşın 25 bin liraya yükseltileceğini belirtti.

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Asgari ücret için heyecanlandıran gelişme! 25 bin TL olabilir

Partililer seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mitinglere katılan her partinin üyeleri de sözlerini yerine getiriyorlar. 2024 yılı zamlarının açıklanması devam ederken, rekabet özellikle seçim senesi olduğu için vatandaşlara fayda sağlayacak gibi görünüyor. 2023 yılı Aralık ayı sonunda yapılan açıklamada asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada 2024 yılında tek bir zam yapılacağını ve ek bir zam yapılmayacağını belirtti. Ancak enflasyon rakamları iki ayda yüzde on artırken, asgari ücret altı ay sonra eriyeceğe benziyor yorumları yapılıyor.

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Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz gün İstanbul adaylarını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, adaylığını ilan ettikten sonra bir dizi seçim manifestosu yayınladı. Erbakan, özellikle asgari ücretle çalışan kişiler için yaptığı konuşmada, en düşük maaşın 25 bin liraya yükseltileceğini belirtti.

Erbakan, ahlaksız ve milli görüş iradeli belediyecilik anlayışı sunacaklarını ve 1 Nisan'da ülkenin en büyük ikinci partisi olarak gireceklerini açıkladı.

Maaş Sistemi Değişecek

Erbakan, düzen çalışmalarının yerelden başlayacağını belirtti. Genel Başkan, en düşük maaşın 17.002 TL olduğu günümüzde geçim zorluğunun devam ettiğini belirterek, asgari ücretle çalışan belediye çalışanlarının maaşını 25 bin liraya yükselteceklerini açıkladı.

1994 yılında kazanılan zaferden otuz yıl sonra 31 Mart seçimlerinde de kazanacaklarını söyledi. Ayrıca, belediye asgari ücreti çalışmalarının ardından genel zamların uygulanacağını belirtti.

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