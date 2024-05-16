Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte, Süper Lig'in 37. haftadaki maçlarını yönetecek hakemler...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi mücadelesinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik maç saat 19.00'da başlayacak.Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber