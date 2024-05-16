Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

Yurtdışından yapılan telefon alımlarının, maliyet avantajı sebebiyle yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni kurala göre, yurtdışından alınacak ikinci telefon için uygulanacak yasak yürürlüğe girdi.

YAYINLAMA
Google News
Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

Yurtdışı kaynaklı telefon alımlarında maliyet avantajı sebebiyle yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni kurala göre, yurtdışından alınacak ikinci telefon için uygulanacak yasak belli oldu.

Ülkemizde teknolojik aletler yüksek vergiler ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle her geçen gün artmaya devam ediyor.Vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar.Bunlardan biri de cep telefonları...

Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

İKİNCİ TELEFONA YASAK GELDİ

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek.İkinci telefona gümrükte el konulacak.Sabah'ın haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 AYA KADAR GÜMRÜKTE BEKLETİLEBİLECEK

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.

SÜRE UZATILDI

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.

KAYIT ÜCRETİ

31 BİN 692 TLYurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

2024 yılının ilk çeyreğinde en fazla satan akıllı telefon modelleri belli oldu.Teknolojinin Zirvesindeki Yolculuk 2024 yılı, akıllı telefon endüstrisinde farklı ürünlerin deneyimlendiği bir yıl oldu.Piyasaya sürülen cihazlar, sadece günlük iletişim araçları olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren çok yönlü asistanlara dönüştü.

Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

KULLANICILAR DONANIM ÖZELLİKLERİNE BAKIYOR

Yüksek çözünürlüklü kameralar, uzun pil ömrü ve saniyeler içinde şarj olabilme yetenekleriyle, bu cihazlar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.Yenilikçi Tasarım ve Performansın Buluşması Yılın en çok satan modelleri, estetik ve performansı bir araya getirerek, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkardı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YENİ TASARIMLARLA BULUŞTURDU

İnce çerçeveler, zarif tasarımlar ve etkileyici ekran teknolojileri, görsel bir şölen sunarken, güçlü işlemciler ve gelişmiş bellek seçenekleri, her türlü uygulama ve oyun için kesintisiz bir deneyim sağladı.Bu cihazlar, kullanıcıların günlük işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyarak yenilikçi faydalar sağladı.

KULLANICILARIN GERİ BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALINDI

Ayrıca, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı iyileştirmeler, cihazların daha kişisel ve özelleştirilebilir olmasını sağladı.Bu yaklaşım, teknoloji ve insan arasındaki bağı güçlendirirken, akıllı telefonların sadece birer araç olmadığını, aynı zamanda yaşam tarzımızın bir yansıması olduğunu gösterdi.

Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.

İŞTE 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK SATILAN AKILLI TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY A549) SAMSUNG GALAXY S248) İPHONE 15 PLUS7) SAMSUNG GALAXY A546) GALAXY A15 5G5) GALAXY S24 ULTRA4) İPHONE 143) IPHONE 15 PRO2) İPHONE 151) İPHONE 15 PRO MAX90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Beşiktaş'ta patlama! Doğalgaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi!Beşiktaş'ta patlama! Doğalgaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi!

Amerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçtiAmerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçti

Google görevini yerine getirmedi! Rekabet Kurulu'undan Google'a para cezası!Google görevini yerine getirmedi! Rekabet Kurulu'undan Google'a para cezası!

Öğretmenler müjde! Meslek Kanunu'nda yeni düzenleme mecliste! İşte o, önemli detaylar...Öğretmenler müjde! Meslek Kanunu'nda yeni düzenleme mecliste! İşte o, önemli detaylar...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
ABD verileri en çok ona yaradı: Fiyat bir anda 3 bin dolar birden arttı…
ABD verileri en çok ona yaradı: Fiyat bir anda 3 bin dolar birden arttı…
Çok merak edilen veriler paylaşıldı: ABD CPI beklentinin altında açıklandı
Çok merak edilen veriler paylaşıldı: ABD CPI beklentinin altında açıklandı
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Son Haberler
Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 Komiser ve 3 sivil daha gözaltında!
Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 Komiser ve 3 sivil daha gözaltında!
Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!
Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!
Dolandırıcılar bundan sonra yandı! Android cihazlar hepsini tespit edecek
Dolandırıcılar bundan sonra yandı! Android cihazlar hepsini tespit edecek
Beşiktaş'ta patlama! Doğalgaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi!
Beşiktaş'ta patlama! Doğalgaz sıkışması ortalığı savaş alanına çevirdi!
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Çok Okunanlar
16 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları| Bugün burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
16 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları| Bugün burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 16 Mayıs Perşembe İstanbul'da hava durumu hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 16 Mayıs Perşembe İstanbul'da hava durumu hava durumu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!
EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor