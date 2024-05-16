Bu haberi okumadan yurtdışından telefon getirmeyin! Gümrükte el konulabilir!

Yurtdışı kaynaklı telefon alımlarında maliyet avantajı sebebiyle yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni kurala göre, yurtdışından alınacak ikinci telefon için uygulanacak yasak belli oldu.

Ülkemizde teknolojik aletler yüksek vergiler ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle her geçen gün artmaya devam ediyor.Vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar.Bunlardan biri de cep telefonları...

İKİNCİ TELEFONA YASAK GELDİ

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek.İkinci telefona gümrükte el konulacak.Sabah'ın haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 AYA KADAR GÜMRÜKTE BEKLETİLEBİLECEK

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.

SÜRE UZATILDI

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.

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KAYIT ÜCRETİ

31 BİN 692 TLYurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

2024 yılının ilk çeyreğinde en fazla satan akıllı telefon modelleri belli oldu.Teknolojinin Zirvesindeki Yolculuk 2024 yılı, akıllı telefon endüstrisinde farklı ürünlerin deneyimlendiği bir yıl oldu.Piyasaya sürülen cihazlar, sadece günlük iletişim araçları olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren çok yönlü asistanlara dönüştü.

KULLANICILAR DONANIM ÖZELLİKLERİNE BAKIYOR

Yüksek çözünürlüklü kameralar, uzun pil ömrü ve saniyeler içinde şarj olabilme yetenekleriyle, bu cihazlar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.Yenilikçi Tasarım ve Performansın Buluşması Yılın en çok satan modelleri, estetik ve performansı bir araya getirerek, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkardı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YENİ TASARIMLARLA BULUŞTURDU

İnce çerçeveler, zarif tasarımlar ve etkileyici ekran teknolojileri, görsel bir şölen sunarken, güçlü işlemciler ve gelişmiş bellek seçenekleri, her türlü uygulama ve oyun için kesintisiz bir deneyim sağladı.Bu cihazlar, kullanıcıların günlük işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyarak yenilikçi faydalar sağladı.

KULLANICILARIN GERİ BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALINDI

Ayrıca, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı iyileştirmeler, cihazların daha kişisel ve özelleştirilebilir olmasını sağladı.Bu yaklaşım, teknoloji ve insan arasındaki bağı güçlendirirken, akıllı telefonların sadece birer araç olmadığını, aynı zamanda yaşam tarzımızın bir yansıması olduğunu gösterdi.

Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.

İŞTE 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK SATILAN AKILLI TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY A549) SAMSUNG GALAXY S248) İPHONE 15 PLUS7) SAMSUNG GALAXY A546) GALAXY A15 5G5) GALAXY S24 ULTRA4) İPHONE 143) IPHONE 15 PRO2) İPHONE 151) İPHONE 15 PRO MAX90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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