Galatasaray- Barcelona maçına saatler kaldı: Okan Buruk'tan son dakika Osimhen kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Sakatlığını atlattıktan sonra Kasımpaşa maçında 13 dakika süre alan Victor Osimhen'in Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Buruk'un orta sahada da değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray'da gözler teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadroya çevrildi. Sarı-kırmızılıların dev mücadele öncesindeki en büyük merak konularından biri olan Victor Osimhen'in durumu netleşmeye başladı.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen, Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş ve 13 dakika süre almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Barcelona karşısında Nijeryalı yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Bu tercihin gerçekleşmesi halinde son maçlarda hücum hattında görev alan Deniz Gül'ün yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

MARIO LEMINA KARARI DA BELLİ OLDU

Okan Buruk'un Barcelona karşılaşması öncesinde yalnızca hücum hattında değil, orta sahada da değişiklik yapmayı düşündüğü belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Mario Lemina'ya ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı ifade edildi. Gabonlu futbolcunun sahaya çıkması halinde Gabriel Sara'nın mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

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DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

Galatasaray ile Barcelona, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Osimhen ve Lemina tercihleri, dev mücadele öncesinde dikkatle takip ediliyor.

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