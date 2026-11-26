Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Oğuzhan Çakır görev yapacak.
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Oğuzhan Çakır görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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