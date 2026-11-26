Fenerbahçe Avrupa manşetlerini böyle salladı! "Türk Lokumu..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Vedat Muriqi'nin performansına övgüler yağarken İngiliz basınının "Türk Lokumu" manşeti dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi'nin golüyle elde ettiği galibiyet, Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiltere'den İspanya'ya, İtalya'dan Portekiz'e kadar birçok basın kuruluşu Fenerbahçe'nin başarısını ve Kosovalı golcünün performansını manşetlerine taşıdı.

İNGİLİZLERDEN "TÜRK LOKUMU" MANŞETİ

THE SUN (İNGİLTERE): "Türk Lokumu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gergin geçen maçta Shakhtar'ı mağlup etti. Muriqi'nin golü Türk devine Şampiyonlar Ligi'nde tek gollü bir galibiyet kazandırdı."

BBC (İNGİLTERE): "Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti."

"MURIQI, ARDA TURAN'I CEZALANDIRDI"

AS (İSPANYA): "Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun tek golü galibiyeti getirdi ve Shakhtar'ın turu geçme şansını zorlaştırdı. Türk takımı 16. sıraya kadar yükseldi."MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "Muriqi, Shakhtar'ı devirerek Fenerbahçe'ye üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Kosovalı oyuncunun ikinci yarıda attığı gol, Türk takımının çekişmeli geçen maçta üç puanı alması için yeterli oldu."

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"FENERBAHÇE'NİN KAHRAMANI MURIQI"SİNJALI

(KOSOVA): "Fenerbahçe'nin kahramanı Muriqi. Kosovalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atarak bir kez daha Fenerbahçe'nin kahramanı oldu. Kosova Milli Takımı kaptanı, attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi."

TIMONI (ARNAVUTLUK): "Muriqi Şampiyonlar Ligi'nde yine iz bıraktı, Shakhtar'a karşı gol attı. 'Korsan' lakaplı Muriqi, bu maçta ilk 11'de yer aldı ve ikinci yarıda golünü kaydetti. İlk yarıda da bir gol attı ancak bu gol iptal edildi."

"18 YILDIR GÖRÜLMEYEN BİR SEVİNÇ"

ABOLA (PORTEKİZ): "Muriqi, Fenerbahçe'ye 18 yıldır görülmeyen bir sevinç getirdi. Türk takımı 2007-2008 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler bir önceki maçta Liverpool'u da yenmişlerdi."

İTALYANLAR LUKAKU'YA DİKKAT ÇEKTİ

TUTTO MERCATO (İTALYA): "'Korsan' yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor."

UKRAYNA BASININDAN İSTANBUL BENZETMESİ

SPORT (UKRAYNA): "Londra'daki maç, İstanbul'daki alışılagelmiş atmosferden pek farklı değildi. Fenerbahçe, Arda Turan'ın takımının gerçek anlamda ev sahibi desteğinin olmamasından faydalandı."

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