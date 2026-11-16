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Millilerimiz Fransa karşısından puansız ayrıldı: Gözler bu akşamki Yunanistan- Sırbistan maçında...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubunu puansız tamamladı. Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Gözler bu akşamki Yunanistan- Sırbistan maçında...

Millilerimiz Fransa karşısından puansız ayrıldı: Gözler bu akşamki Yunanistan- Sırbistan maçında...
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Millilerimiz Fransa karşısından puansız ayrıldı: Gözler bu akşamki Yunanistan- Sırbistan maçında...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubunu puansız tamamladı. Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama şansı, bu akşam oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının sonucuna bağlı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, son karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 yenildi. Turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamlayan Türkiye, grubunu son sırada bitirdi.Turnuva statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazanacak.

Millilerimiz Fransa karşısından puansız ayrıldı: Gözler bu akşamki Yunanistan- Sırbistan maçında...

ÇEKYA'NIN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

A Ligi 3. Grup'ta son sırayı alan Çekya da turnuvayı puansız ve -11 averajla tamamladı. Ancak Çekya'nın attığı gol sayısı Türkiye'den daha az olduğu için doğrudan B Ligi'ne düşen ilk takım olduğu belirtildi. Böylece gözler, doğrudan küme düşecek ikinci takımın belirleneceği Yunanistan- Sırbistan karşılaşmasına çevrildi.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

A Ligi 2. Grup'ta son sırada bulunan Sırbistan, son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde puanı bulunmayan Sırbistan'ın averajı -7. Türkiye'nin play-off şansını koruyabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında farklı bir yenilgi alması gerekiyor.
Sırbistan 5 veya daha fazla farkla kaybederse: Averajı -12 veya daha kötü olacak ve Türkiye play-off hakkı kazanacak.
Sırbistan 4 farkla kaybederse: İki takım da -11 averaja gelecek. Bu durumda atılan gol sayısı belirleyici olacak.
Sırbistan 3 veya daha az farkla kaybederse ya da puan alırsa: Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 22.45'TE

Yunanistan ile Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek mücadelede Türkiye, Yunanistan'ın farklı galibiyetini bekleyecek. Ay-yıldızlıların play-off hakkı kazanması halinde A Ligi'nde kalabilmek için bir eleme mücadelesi daha vermesi gerekecek.

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