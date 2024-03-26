Amerika’daki yük gemisinin köprüye çarpı: Sabah saatlerinde olay gün yüzüne çıktı

ABD’nin Baltimore kentinde beklenmedik bir olay yaşandı. Bir gemi, Interstate 695'i Patapsco Nehri üzerinde taşıyan Francis Scott Key Köprüsü'nün bir bölümünü destekleniyor. Bir sütunla çarpıştıktan sonra kurtarıcılar hayatta kalanları arıyorlar…

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Amerika’daki yük gemisinin köprüye çarpı: Sabah saatlerinde olay gün yüzüne çıktı

Salı günü erken saatlerde Baltimore limanından ilerleyen devasa bir kargo gemisi köprüye çarptı. Köprünün çökmesiyle birlikte nehre araba ve insanlar düştü. ABD'deki en yoğun limanlardan birini kapanmasına neden oldu.

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KONTEYNET GEMİSİ KÖPRÜYÜ YERLE BİR ETTİ

Baltimore köprüsü, Salı sabahı erken saatlerde bir konteyner gemisi tarafından denize düşürüldü. Gemi köprünün desteklerinden birine çarparak yapının oyuncak gibi çökmesine neden oldu. Birkaç saniye içinde suya girdi. Olay bir anda dünya gündeminde viral oldu.

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BİRÇOK ARAÇ SUYU BOYLADI

Maryland Valisi Wes Moore olağanüstü hal ilan etti. Francis Scott Key Köprüsü'nü deviren felaketin büyük olasılıkla bir terör eylemi değil, bir kazanın sonucu olduğunu söyledi.

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Suda üç yolcu arabası, bir çimento kamyonu ve bir tür başka bir araç da dahil olmak üzere en az beş araç tespit edildiği aktarıldı.

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