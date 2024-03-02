Formula 1 takvimi belli oldu: 2024 Formula 1 ne zaman başlayacak? Takvimde Türkiye var mı?

Motorsporseverleri heyecanlandıran gelişme paylaşıldı. Formula 1 2024 sezonun başlangıç tarihi netleşti. Milyonlarca insanın merakla beklediği yarışma yine heyecanlı ve çekişmeli yarışlarla dolu olacak. İşte takvim ve daha fazlası…

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Formula 1 takvimi belli oldu: 2024 Formula 1 ne zaman başlayacak? Takvimde Türkiye var mı?

Tarihin en büyük motorspor yarışı olan Formula 1’de 2024 senesi başlıyor. İlk yarış ve takvimin belli olduğu yarışta, Türkiye’den de canlı olarak yarışı takip edebilmek mümkün. Şampiyonluk için yine heyecan dolu serüven bizleri bekliyor.

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2024 FORMULA 1 BAŞLADI MI?

1 Mart Cuma günü lastikler ilk defa Bahreyn pistinde döndü. 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti, sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak. Dün sıralama turları ile başlangıç yapan pilotlar bugün, yılın ilk yarışını kazanmak için asfalta çıkacak.

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2024 yılının ilk pole pozisyonunu Max Verstappen aldı. Kaldığı yerden devam eden tecrübeli pilot, ilk 2 Mart Cumartesi günü ilk galibiyetini hedefliyor.

2024 YILINDA REKOR YARIŞ

Formula 1 2024 sezonunda rekor bir takvim izleyicileri bekliyor. Öyle ki takvimde tam tamına 24 yarış yapılacak. Mart ayıda başlayan takvim, Suudi Arabistan, Katar olarak devam edecek. Sezonun son yarışı ise 2024 Aralık ayında Abu Dubai’de yapılacak?

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TAKVİMDE TÜRKİYE VAR MI?

10 yıl anlaşma sağlayan beIN Sports, Formula 1 heyecanını evlere taşıyacak. Türkiye’den yarışmaları izlemek isteyenler beIN Sports üzerinden bakabilecek. Diğer yandan Türkiye, 2024 sezonunda takvimde yer alamadı. Geçtiğimiz yıllarda yeniden Formula 1’in gelmesi büyük ses getirmişti.

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