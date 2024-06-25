Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından önemli açıklama, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

YAYINLAMA
Google News
Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok''

Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİST BİLGİ VERDİ, SİHALAR VURDU

Gabar’daki petrol sahasına saldırı hazırlığı yapan 2 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristler, geçen hafta Batman kırsalında yaralı ele geçirilen PKK’lının verdiği bilgiler üzerine vuruldu.

Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Alkollü sürücü polislere yol kenarında tuvaletini yaparken yakandı!Alkollü sürücü polislere yol kenarında tuvaletini yaparken yakandı!

Elden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipteElden kira ödeyene ceza geliyor! Kira ödemeleri ve pos cihazları yakın takipte

Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: 'Dünya Savaşı'na karşı Teyakkuzda olmalıyız'Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: 'Dünya Savaşı'na karşı Teyakkuzda olmalıyız'

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bayramda vatandaş, demir yollarını tercih etti: Bakan resmi rakamları açıkladı…
Bayramda vatandaş, demir yollarını tercih etti: Bakan resmi rakamları açıkladı…
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Askere gidecek olanlar dikkat zam kapıda: Bakanlık, ilk sinyali verdi…
Askere gidecek olanlar dikkat zam kapıda: Bakanlık, ilk sinyali verdi…
Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!
Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!
Son Haberler
Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinin perde arkasını anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinin perde arkasını anlattı
ÖTV sonrası alkol fiyatları ne kadar olacak? Bira, rakı, tekila, şarap fiyatları
ÖTV sonrası alkol fiyatları ne kadar olacak? Bira, rakı, tekila, şarap fiyatları
Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı
Elmanın bu yararını kimse bilmiyor! Elmayı böyle yerseniz 10 kat daha yararlı
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
Niğde'de akraba dehşeti! Arazi anlaşmazlığında kan gövdeyi götürdü!
“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!
“Bozdoğan-45” operasyonu nefes kesti! 11 Terörist saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi!
Çok Okunanlar
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
'Şeriat İslam'dır' | Bugün gazete manşetleri neler? 25 Haziran 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Sıcaklıklar daha da artıyor, kavrulacağız! 25 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Sıcaklıklar daha da artıyor, kavrulacağız! 25 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Manisa'da korkutan deprem! Manisa 4.8'lik depremle sarsıldı tüm ege hissetti
Manisa'da korkutan deprem! Manisa 4.8'lik depremle sarsıldı tüm ege hissetti
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
İp kopuyor CHP kaynıyor! Bugün gazete manşetleri neler? 24 Haziran 2024 Pazartesi tüm gazete manşetleri
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu