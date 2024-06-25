Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit bölgesinde sıcak dakikalar! 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok''
TERÖRİST BİLGİ VERDİ, SİHALAR VURDU
Gabar’daki petrol sahasına saldırı hazırlığı yapan 2 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristler, geçen hafta Batman kırsalında yaralı ele geçirilen PKK’lının verdiği bilgiler üzerine vuruldu.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber