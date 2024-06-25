Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: 'Dünya Savaşı'na karşı Teyakkuzda olmalıyız'

MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Milletimizin sesine kulak verdik, vereceğiz.

Yorulmayacağız, yenilmeyeceğiz, durmayacağız. Önce ülkem ve milletim diyeceğiz.

DİYARBAKIR'DAKİ ANIZ YANGINI

Hiçbir bölücü Türk komploda yer almaz. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır. Anız yangınının yaraları sarılacak. MHP olarak sürecin takipçisi olacağız.

(Dünya Savaşı söylemleri)

Dünya baş döndüren gelişmelerin, akılları bulandıran hadiselerin, iftira tefrit arasında gidip gelen, ihtiraslı münasebetlerin çekimi arasındadır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmekte. Sırbistan cumhurbaşkanı ileri giderek dünyada 3-4 ay içinde büyük çatışma yaşanacağını söylemiştir. İngiliz dergi de son sayısında savaş manşetlerini atmıştır.

"TEYAKKUZDA OLMALIYIZ"

Dünya Savaş riski telaffuz ediliyor. Jeopolitik hesaplaşmalar arttı, teyakkuzda olmalıyız. Türkiye'miz milli güç unsurlarını tetikte tutma durumundadır. Dünya Savaşının hangi sonuçlara yol açacağını idrak etmek mümkündür.

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Terörle mücadeleden rahatsızlar. Türkiye'nin çatışma alanı gösterilmesi yanlıştır.

İsrail hala Gazze'ye saldırıyor barış arayışlarını sekteye uğratıyor, 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor. İsrail-Filistin Savaşı bölgeye sıçrar.

"SÜLEYMANİYE PKK ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR"

Basra ile Kızıldeniz bölgesinde oyunlar kurulmakta. Hint Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır. İran'da kumar oynanmaktadır. Süleymaniye PKK üssüne dönüşüyor. Rusya başkanı Putin, Çin ziyaretinden sonra Kuzey Kore'ye gitmiş ve savunma anlaşmalarını imzalamıştır. Bu gelişmeler tedirgin ve endişeli bekleyişleri tırmandırmaktadır. Ortaya çıkan küresel denge kaybının düzeltilmesinde ihtiyaç olan diyalog arayışlarının yetersiz kaldığı, silah seçeneğinin gündeme alındığı görülmekte. İran'ın PKK'ya Dron yardımı yapması kaygı verici.

"İSTANBUL'U İKİNCİ VATİKAN'A DÖNÜŞTÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Ukrayna Barış Zirvesi'nde dağ fare doğurmuştur. Rusya'nın davet edilmediği barış zirvesi hangi akla hizmettir. Hem barış zirvesi planlayıp hem de Rusya'yı çağırmamak hayatın gerçeklerine sırt dönmek olarak yorumlanmayacak mıdır.

Zirvede Türkiye'nin egemenlik hukuku yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. İdari açıdan Fatih kaymakamlığına bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik Türk vatandaşıdır. Türkiye'de Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Tam tersini iddia edenler Bizans sevdalısıdır. İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. İstanbul milli ve manevi namusumuzun timsalidir. Ekümenik kartını devreye sokanlara mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz, hakikati savunmaktan geri adım atmayacağız.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİRLİK MESAJI

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür.

Kafamız Milletin gündemiyle meşgul. Bizi çekmek istedikleri bataklıkları reddediyoruz.

Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi listesinde MHP ile uğraşma görevi verilmiştir. Bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayesi siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır.

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