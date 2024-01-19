Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bilge Katırcı'nın açıklamalarında son zamanlarda hastanelerin yoğunluğuna dikkat çekerek yoğunluğu yaratan şikayetlerin başında üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirtti.

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Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı

Son dönemlerde hastanelerin dolup taşmasına neden olan üst solunum yolu enfeksiyonu konusunda uzmanından açıklama geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bilge Katırcı, kronik hastalığı bulunanları uyardı.

Kış mevsiminin başlamasıyla kapalı ortamlarda daha fazla bulunuluyor. Kapalı mekanlarda hızla yayılabilen üst solunum yolu enfeksiyonu çeşitli yaş grupları ve kronik rahatsızlığı bulunanları oldukça olumsuz etkiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı ile ilgili bilgiler veren Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bilge Katırcı, kişinin giderek artan bir öksürüğünün olması durumunda doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı

“TÜRKİYE'DE CİDDİ ANLAMDA BİR HASTA YOĞUNLUĞU VAR”

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının boğaz ağrısı ile başladığını ifade eden Dr. Bilge Katırcı, “Ateş, geniz akıntısı, burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık, öksürük ile seyreden bir hafta içerisinde kendisini sınırlayan, 4’ncü veya 5’inci günde hafifleyen bir rahatsızlık. Bu dönemde öksürüğün biraz uzun sürdüğünü görüyoruz. Azalmakla beraber devam edebilir, giderek artan bir öksürüğünüz varsa doktora başvurmanız gerekebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları Eylül ve Ekim ayı gibi başlar. Nisan ve Mayıs aylarına kadar devam eder. Özellikle havaların soğuduğu ve kapalı ortamlarda daha fazla kaldığımız Aralık, Ocak ve Şubat dönemlerinde pikler dönemi diyoruz. Şu anda da tüm Türkiye’de ciddi anlamda bir hasta yoğunluğu var” dedi.

Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı

UZMANI RİSK GRUBUNU İŞARET ETTİ

65 yaş üstü vatandaşları uyaran Dr. Bilge Katırcı, “5 yaş altı ve 2 yaş altı daha da riskli. Kronik bir hastalığı olanlar bu hastalığı ağır geçiren hastalar. Bu hasta grupları için aslında iki şeyi vurgulamak lazım. Birincisi aşı olacak. Kalıcı bir bağışıklık yanıtı oluşmuyor. Ve bu virüslerin çok sık değişime uğradığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü her yıl Eylül ayında grip aşısını günceller. En son dolaşımda olan virüsleri gözeterek günceller. Her yıl özellikle bu hasta grupları ve bu hasta gruplarını yakınında barındıran, bakımını sağlayan insanların özellikle aşılanmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Kış döneminde kişisel temizlik ve maske uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bilge Katırcı, şu ifadelere yer verdi, “El yıkamak çok önemli. Elimizi ovuşturmaktan bahsetmiyoruz. En az yarım dakika parmak uçlarımız, parmak aralarımız ve elimizin sırtını da içerecek şekilde bir el yıkamadan bahsediyoruz. Maskeye de temas etmek istiyorum. Pandemi dönemindeki gibi o kadar rijit değil ama kapalı mekanlara giderken metrobüs, otobüs, AVM, ve hastanelerde maske öneriyoruz. Hastalar bile maske takmıyor. Aslında onların maske takması tüm toplum için daha önemli. Maske takarlarsa bulaşı o kadar engellemiş olurlar” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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