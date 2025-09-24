Filenin Efeleri çeyrek finalde kaldı: Dünya Şampiyonası'na veda etti!

Filenin Efeleri, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Türkiye'yi 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda temsil eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkmıştı.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde bu organizasyonda tarihinde ilk kez yarı finale yükselecekti ve İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaktı.

Ancak son Dünya Şampiyonu Polonya yarı finale yükselen ekip oldu.

TÜRKİYE 0-2 POLONYA

İLK SET: Türkiye 15-25 Polonya

İKİNCİ SET: Türkiye 22-25 Polonya

ÜÇÜNCÜ SET: Türkiye 19-25 Polonya

