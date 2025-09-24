Küresel Sumud Filosu'na dronlarla ses bombaları fırlatıldı: İki gemi hasar gördü

Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, uluslararası sularda saldırıya uğradı.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapan ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 65 bini aşkın masum insanı katleden terör devleti İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırı düzenlendi.

Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, Girit Adası açıklarında saldırıya uğradı.

DRONLAR TARAFINDAN TACİZ EDİLDİ

Küresel Sumud Filosu, dronlar tarafından taciz edildi. Daha sonra tekneler üzerinde ses bombaları patlatıldı.

Teknelerdeki telsiz ve iletişim sistemlerine de müdahale edildiği belirtildi. Ayrıca gemilerin kullandığı deniz VHF telsizlerinin de kesildiği bildirildi. İsrail, gemide bulunan radyoları ele geçirerek müzik dinletti.

Öte yandan filoda bulunan tüm aktivistlerin iyi ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

FİLODAN AÇIKLAMA

İsrail'in saldırısı sonrası Filonun sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür.'' denildi.

''BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN''

Açıklamanın devamında ''Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir. Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." ifadelerine yer verildi.

