FETÖ terör örgütüne büyük operasyon: 176 asker, 16 emniyet görevlisi gözaltına alındı İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 ilde yapılan dev operasyonda FETÖ terör örgütü üyesi ve yöneticisi olduğu iddia edilen 176 asker ve 16 emniyet mensubu gözaltına alındı.