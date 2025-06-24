FETÖ terör örgütüne büyük operasyon: 176 asker, 16 emniyet görevlisi gözaltına alındı
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 ilde yapılan dev operasyonda FETÖ terör örgütü üyesi ve yöneticisi olduğu iddia edilen 176 asker ve 16 emniyet mensubu gözaltına alındı.
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İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.
176 ASKER 16 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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