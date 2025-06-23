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Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in 30. Yıl programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası telefon görüşmesi için salondan ayrıldı, yarım saat sonra geri döndü.

Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?
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Son dakika... Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in 30. Yıl programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası telefon görüşmesi için salondan ayrıldı, yarım saat sonra geri döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programına katılmak üzere salona giriş yaptı.

Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

GELEN TELEFON NEDENİYLE SALONDAN AYRILDI

Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın hemen ardından gelen telefon nedeniyle salondan ayrılması dikkat çekti. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?

BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinden yaklaşık yarım saat sonra salona geri döndü.

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