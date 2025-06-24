Son dakika! İsrail-İran arasında ateşkes imzalandı: Trump'tan önemli açıklama!

İran-İsrail savaşında önemli gelişme! ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "ateşkes" konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "ateşkes" konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı. İki taraftan da ateşkese ilişkin flaş açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes, İran basınına göre sabah saat 07.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

İRAN'DAN FÜZELİ SALDIRI

Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

'SIĞINAKLARDAN AYRILMAYIN' ÇAĞRISI

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

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Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

BİNA VURULDU: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İsrail basını, İran'ın fırlattığı füzelerden birinin Beerşeba'da bir apartman bloğuna isabet ettiğini duyurdu.

İsrail Acil Servisi, Beerşeba'daki saldırıda 6 kişinin hayatını kalbettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL: 4 İHA'Yİ ENGELLEDİK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Tahran yönetimleri arasında "kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek bir ateşkese varıldığını" duyurmasının ardından İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

İRAN'IN PRESS KANALI: ATEŞKES BAŞLADI

Füze saldırılarının ardından İran'ın Press kanalı ateşkesin başladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

ARAKÇİ: İSRAİL SALDRIMAZSA BİZ SALDIRMAYIZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail’di.” açıklamasında bulundu.

TRUMP: ATEŞKES BAŞLADI: İHLAL ETMEYİN

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

İRANLI NÜKLEER BİLİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran TV'de yer alan habere göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde düzenledikleri saldırıyla nükleer bilimci Rıza Sadıki'yi öldürdü.

FÜZE RAMPALARI VURULDU

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

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