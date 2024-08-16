Ferdi resmen yolcu! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig takımına 5 yıllık imza atacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile bir anlaşma imzaladı. Milli futbolcu, İngiliz takımıyla en az 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

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Ferdi resmen yolcu! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig takımına 5 yıllık imza atacak

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve kişisel şartlarda Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.

Söz konusu anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktığında, İngiliz ekibin futbolculara bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu aşan bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Ferdi Kadıoğlu Premier Lig takımına 5 yıllık imza atacak

24 yaşındaki futbolcu ise en az 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe yönetimiyle görüşen Ferdi Kadıoğlu, bonservis anlaşmasıyla Brighton'a gitmek istediğini bildirdi.

Transfer resmiyet kazanırsa, Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinde Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu olacak.

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