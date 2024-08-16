Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

2024-25 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın maçları yankından takip edildi. Bir sonraki adım, rakiplerinin kim olduğunu öğrenmektir. Peki, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Detaylar buradadır...

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi, kısaca UCL olarak da bilinen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. UEFA üyesi tüm ülkelerin şampiyonlarının (bazı ülkelerde ilk sırada yer alan takımların) katıldığı turnuva, Avrupa'daki kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvadır.

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Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1955 yılında çift maçlı eleme sistemiyle ilk kez düzenlendi. Daha önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar şampiyonaya katılabilecekti. Turnuva, 1991-92 sezonuyla birlikte formatında değişiklik yaparak lig usulüne göre grup aşaması da ekledi. Organizasyon, 1992-93 sezonuyla birlikte şimdiki adını aldı. 1996-97 sezonunda ülke şampiyonları ve UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan takımlar turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım oynayabilir. Ligdeki konumuna göre Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardından gelen takımlar, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkına sahiptir.

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Bugüne kadar, 10 farklı ülkeden 22 takım Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu, 12 takım ise birden fazla kez şampiyon oldu. Kazandığı 15 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, turnuva tarihinin en başarılı takımı İspanya'dır. Real Madrid, kupanın ilk beş sezonunda üst üste şampiyon olmuştur. Bu, takım tarihindeki en uzun şampiyonluk serisini oluşturmuştur. Organizasyonun son sezonu olan 2023-24 sezonunda ise Real Madrid şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

Devler Ligi'nde oynanacak 20-21 Ağustos ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların ardından play-off'a katılma hakkı kazanan takımlar belirlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak 36 takımın kura çekimi 29 Ağustos'ta yapılacak ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.