BİM aktüel ürünler kataloğu! 16 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var?

16 Ağustos'ta BİM'in aktüel kataloğunda indirimli ürünler yer alıyor. BİM'de bugün indirimde hangi ürünler olduğunu merak edenler için kataloğu incelemek faydalı olabilir. Haberimizde BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesi ve fırsatları yer alıyor. Katalogdaki indirimli ürünlerin listesi ilgi çekici oldu.

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BİM aktüel ürünler kataloğu! 16 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var?

16 Ağustos 2024'te bu haftanın aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağını açıkladı. Haftalık aktüel kataloğunda, tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen BİM, çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunar. 16 Ağustos BİM'de hangi ürünler satışa sunulacak? BİM Aktüel, Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone, Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV, Range Mini Saç Kurutma Makinesi, Geske Yüz Temizleme Fırçası, Range Erkek Vücut Bakım Seti ve daha fazlasını sunar.

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