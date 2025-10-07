  1. Anasayfa
  3. Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabı erişime engellendi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakanlık, Gezgin'in bazı videolarında erkek çocuklara "Ben kadınım değil mi?" şeklinde yönelttiği ifadelerin "hayasızca hareket" ve "müstehcenlik" içerdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine hazırlanan iddianamede, fenomenin "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçunu işlediği öne sürülmüş ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

Duruşmada savunma yapan Mükremin Gezgin, suçlamaları reddederek, "Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bu şekilde konuştuğumda iyi hissediyorum. Videolar özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet de günlük kıyafetimdir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yapılan değerlendirme sonucunda Gezgin'in suç unsuru bulunmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Beraat kararının ardından, Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı BTK tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı.

20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!

Son dakika! Bahçeli grup toplantısında konuştu: İmralı, SDG / YPG' ye çağrıda bulunsun!Son dakika! Bahçeli grup toplantısında konuştu: İmralı, SDG / YPG' ye çağrıda bulunsun!

Sinan Ateş cinayetinin sanığıydı: Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıkarken son paylaşımları dikkat çektiSinan Ateş cinayetinin sanığıydı: Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıkarken son paylaşımları dikkat çekti

