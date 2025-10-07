Sinan Ateş cinayetinin sanığıydı: Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıkarken son paylaşımları dikkat çekti

Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.Raporda, şunlar kaydedildi:"Serdar Öktem'in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir.Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir."