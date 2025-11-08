  1. Anasayfa
Haluk Levent konserinde olay: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.

Konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

KONSER KANA BULANDI

Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

