Haluk Levent konserinde olay: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!

Haluk Levent konserinde olay: Mersin'in Tarsus ilçesinde 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga meydana geldi...
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.
Konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
KONSER KANA BULANDI
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.