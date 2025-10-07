20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!

20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonre kendini vurdu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 gün önce evlendiği Keziban Acar'ı (42) öldüren Tunay Acar (42), aynı tüfekle hayatına son verdi.

Olay, İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 6 katlı apartmanının 5'inci katındaki daireden meydana geldi.

20 GÜN ÖNCE EVLENDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında apartman dairesinde silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine apartmanda oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese gelen ekipler, taksici olan ancak bir süredir çalışmadığı öğrenilen Tunay Acar'ın 20 gün önce evlendiği ve bir restoranda garson olarak çalışan eşi Keziban Acar'ı öldürüp, aynı tüfekle kendisini vurduğunu tespit etti.

İKİ ÇOCUK ANNESİZ BABASIZ KALDI

Tunay Acar'ın ilk evliliğinden olan oğlunun da aynı evde yaşadığı ancak olay anında dışarıda olduğu bildirildi.

Keziban Acar'ın da ilk evliliğinden bir kızı olduğu ifade edildi.

Çiftin cansız bedenleri polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

