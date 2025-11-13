  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Spikiker Gürler Akgün canlı yayında eşinden gelen mesajla baba olacağını öğrenince ne yapacağını şaşırdı

Spikiker Gürler Akgün canlı yayında eşinden gelen mesajla baba olacağını öğrenince ne yapacağını şaşırdı

beIN Sports spikeri Gürler Akgün canlı yayında eşinden gelen mesajla baba olacağını öğrence ne yapacağını şaşırdı, Akgün'ün o anda verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Spikiker Gürler Akgün canlı yayında eşinden gelen mesajla baba olacağını öğrenince ne yapacağını şaşırdı
Yayınlanma:

beIN Sports spikeri Gürler Akgün, canlı yayında unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Yayın akışı sırasında telefonuna düşen mesajı okuyan Akgün, eşinin verdiği “ikinci kez baba olacaksın” müjdesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlarda spikerin yaşadığı duygu dolu duraklama, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.

Akgün’ün eşi, haberi eşinin hiç beklemediği bir anda paylaşmak için özel bir plan yaptı. Canlı yayın anını önceden takip eden eşi, müjdeyi tam o sırada gönderdiği mesajla verdi. Aynı zamanda kamerasını açarak, Akgün’ün tepkisini anbean kayda aldı. Daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabında “Eşime canlı yayında ikinci kez baba olacağını söylüyorum” notuyla paylaştı.

Video kısa sürede binlerce beğeni alırken, izleyenler Akgün’ün şaşkınlıktan gülümsemeye dönen tepkisini “yılın en tatlı anı” olarak yorumladı.

YAYINDA KISA SÜRELİ DURAKSAMA

Spiker Gürler Akgün, mesajı okuduktan sonra birkaç saniyeliğine duraksayarak ne söyleyeceğini bilemedi. Ardından yüzüne yayılan tebessümle yayına devam eden Akgün’ün profesyonelliği de izleyicilerin takdirini topladı. Yayın sonrası meslektaşları ve sosyal medya kullanıcıları, spikere tebrik mesajları gönderdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Magazin

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Bir yıldız daha kaydı: Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti! Muazzet Abacı kimdir?
Bir yıldız daha kaydı: Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti! Muazzet Abacı kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında itirafı kriz çıkardı! Yeni eşi Gülseren Ceylan evi terk etti
Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında itirafı kriz çıkardı! Yeni eşi Gülseren Ceylan evi terk etti
Haluk Levent konserinde olay: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!
Haluk Levent konserinde olay: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!
Salih Güney'den kötü haber: Sevenleri çok üzülecek! Salih Güney'e ne oldu?
Salih Güney'den kötü haber: Sevenleri çok üzülecek! Salih Güney'e ne oldu?
Barbie'ye benzeme sevdası canından etti: 27 kez ameliyat olan Fenomenin gizemli ölümü!
Barbie'ye benzeme sevdası canından etti: 27 kez ameliyat olan Fenomenin gizemli ölümü!
Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Kalp krizi geçiren Abacı yaşıyor mu?
Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Kalp krizi geçiren Abacı yaşıyor mu?
Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!
Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!