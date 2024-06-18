Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?

Yaz dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu getirmişti. Büyük sükse yapan sarı lacivertli takımın reklamı dünya çapında yankılanmıştı. Yeni söylenti ise iştah kabarttı.

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Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Mourinho oldu ve dünya çapında büyük ses getirdi. Fenerbahçe yönetimi PR çalışması yapmadan bilinirliğini artırdı.

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Şimdi de ünlü oyuncu ile anlaştığına dair haberler çıktı. Ana de Armas, Hollywood’un yıldızıyla anlaştığına dair haberler çıktı. Ardında oyuncunun kim olduğu merak edildi. İşte bilmeniz gerekenler…

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ANA DE ARMAS KİMDİR?

Tam ismi Ana Celia de Armas Caso şeklinde biliniyor. 30 Nisan 1988 doğumlu oyuncu, Kübalı ve İspanyol bir aktris. Kariyerine Küba'da romantik drama Una rosa de Francia'da (2006) başrol oynayarak başladı. 18 yaşında İspanya'nın Madrid kentine taşındı. 2007’den 2010'a kadar altı sezon boyunca popüler drama El Internado'da rol aldı.

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Los Angeles'a taşındıktan sonra de Armas, psikolojik gerilim filmi Knock Knock (2015) ve komedi-crime filmi War Dogs'ta (2016) İngilizce-konuşan rollerde yer aldı. Bilim kurgu filmi Blade Runner 2049'da (2017) holografik AI projeksiyonu Joi rolüyle öne çıktı.

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Gizemli film Knives Out'da (2019) hemşire Marta Cabrera rolüyle. En İyi Kadın Oyuncu - Sinema Filmi Komedi veya Müzikal dalında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi.

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