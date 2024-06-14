Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!

Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı olay günlerce gündemde konu olmuştu. Kendisini darp ettiği iddiasıyla, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkaya, kızının velayetini babasına verildiğini açıkladı.

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Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!

Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı olay günlerce gündemde konu olmuştu. Kendisini darp ettiği iddiasıyla, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkaya, kızının velayetini babasına verildiğini açıkladı.

Kendisini balkona kilitlediğini iddia ettiği kızı önce Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınan Deniz Akkaya, 15 yaşındaki Ayşe'nin velayetinin babasına verildiğini duyurdu.Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı ile ilişkisi, magazin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Akkaya, geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!

Teyzesinin de kızına şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşıyan Akkaya'nın kızı, talep üzerine koruma altına alındı.

Yaşananların ardından çocuğun babası Efe Önbilgin de harekete geçti. Akkaya'nın art arda gelen paylaşımları ve iddiaları arasında Aile Mahkemesi’ne başvuran Önbilgin, korunma talebinde bulundu.

KIZI AYŞE'NİN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Talebin ardından mahkeme kararını açıkladı. Buna göre 15 yaşındaki çocuğun velayeti babaya verildi.Akkaya ve Özbilgin arasındaki davada görülen duruşmanın ara kararında mahkeme, ikilinin kızı Ayşe'nin Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kalmasını sakıncalı buldu.

Baba Önbilgin'in dilekçesindeki talebi doğrultusunda Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan küçük kızın babasına teslim edilmesine hükmedildi.

Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!

DENİZ AKKAYA'DAN AÇIKLAMA: BENİM İZNİMLE...

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Akkaya, velayet kararının kendi izniyle alındığını belirterek, "Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da bende olduğu için, bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu!" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!

"BURNU SÜRTSÜN DİYE..."

Cep telefonunu almak istediği 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söyleyen Deniz Akkaya, kızını "Burnu sürtsün" diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemiş ardından art arda yaptığı paylaşımlarla birçok iddia ortaya atmıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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