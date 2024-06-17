Tedavi gören Prenses Kate’in durumu nasıl? Haber geldi mi?

Prenses, sosyal medyada da yayınladığı açıklamada, Cumartesi günü ailesiyle birlikte Kral III. Charles'ın doğum gününü kutlamak için büyük bir askeri geçit törenine katılacağını söyledi.

Kate Middleton, "iyi ilerleme" kaydettiğini söyledi. Prenses Kate, sıklıkla bilindiği gibi, kamu hayatına geri dönen ilk resmi adımını da duyurdu.

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KANSER TEDAVİSİNE İYİ ŞEKİLDE YANIT VERİYOR

Kate'e bu yılın başlarında kanser teşhisi kondu. Mart ayında "önleyici" olduğunu söylediği kemoterapi tedavisine maruz kaldığı için halkın gözünden uzak kaldı. Durumu hakkında daha fazla şey paylaşmadan, ofisi sağlık ekibi tarafından temizlenene kadar kamu görevlerine geri dönmeyeceğini söylemişti.

Kate Cuma günkü açıklamasında "henüz karantinadan çıkmadığını" ve "son birkaç aydır tüm tür destek ve teşvik mesajlarından etkilendiğini" söyledi. Prenses, “William ve benim için gerçekten fark yarattı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu” açıklamasınıda bulundu. Son olarak Prenses Kate,

“İyi ilerleme kaydediyorum, ancak kemoterapiden geçen herkesin bildiği gibi, iyi günler ve kötü günler var. O kötü günlerde kendinizi güçsüz, yorgun hissedersiniz ve vücudunuzun dinlenmesine teslim olmak zorunda kalırsınız. Ama iyi günlerde, daha güçlü hissettiğinizde, iyi hissetmekten en iyi şekilde yararlanmak istersiniz.”

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