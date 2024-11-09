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Fenerbahçe'nin yıldızı transfer oluyor! Fred için iki dev teklif yaptı

Fred, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri olduğu için Suudi Arabistan takımlarının ilgisini çekti. İki kulübün sarı-lacivertli ekibe yaptığı teklifte birbirleriyle anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı transfer oluyor! Fred için iki dev teklif yaptı
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Fred, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren bir transfer iddiasında bulundu. Suudi Arabistan ekipleri, Brezilyalı yıldızın ilgisini çekti.

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Fred, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olduğu için Suudi kulüpleri tarafından tehdit edildi. Al Ahli ve Al Hilal, Fenerbahçe için Fred içi bir teklif yaptı ve her iki kulübün de yaklaşık 20 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

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Bu sezon, yıldız oyuncu 13 maça çıktı ve 4 gol ve 3 asist yaptı. Fred'in şu anda piyasa değeri 15 milyon Euro.

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