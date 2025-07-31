Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne hazır: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak!

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Feyenoord'u elerse...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakipler iyice netleşti.

Sarı-lacivertliler turu geçtiği takdirde Portekiz ekibi Benfica ile Fransız takımı Nice'i karşı karşıya getiren eşleşmenin galibiyle veya Belçika temsilcisi Club Brugge ile Avusturya ekibi Salzburg eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

6 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacak.

İlk mücadeleye 6 Ağustos'ta Hollanda deplasmanında çıkacak sarı-lacivertliler, 3 gün sonra sahasında Alanyaspor'u ağırlayarak Süper Lig'de perdeyi açacak.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Feyenoord maçının rövanşını ise 12 Ağustos'ta sahasında oynayacak.

FENERBAHÇE'DEN ERTELEME TALEBİ

Diğer yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

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Başvurunun gerekçesi ise Sarı-lacivertlilerin 6 gün içinde üç zorlu karşılaşmaya çıkacak olmasının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi. Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki benzer örnekleri de TFF’ye bildirdi.

ŞAMPİYONLAR LİG TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turlarının kura çekimi ve maç tarihleri ise şöyle:

* Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

* Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

* Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

** Lig Aşaması kura çekimi ise 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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