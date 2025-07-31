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Marmara denizinde hissedilen bir deprem oldu!

Son dakika! AFAD: Marmara, Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara denizinde hissedilen bir deprem oldu!
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Marmara denizinde hissedilen bir deprem oldu!

Son dakika haberine göre, AFAD Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 13.36'da meydana gelen depremin merkez üssü Silivri açığı, büyüklüğü ise 3,5 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 9.91 kilometre olarak kaydedildi.

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