  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü!

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü!

Yayınlanma:
Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü!
Harbiye konserinde sahne şovlarıyla gündemi etkileyen Hadise, yeni konseri öncesinde sessizliğini bozdu. İşte dikkat çeken detaylar...
Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 1 111

Harbiye konserinde sahne şovlarıyla gündemi etkileyen Hadise, yeni konseri öncesinde sessizliğini bozdu. İşte dikkat çeken detaylar...

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 2 211

Harbiye konserinde sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, sessizliğini Justin Timberlake konseri öncesi bozdu.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 3 311

Performansına yönelik eleştirilere, ''Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun'' diyerek yanıt veren ünlü şarkıcı, tarzından ödün vermeyeceğini açıkça ortaya koydu.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 4 411

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde üst üste verdiği iki konserle hem enerjisi hem de sahne performansıyla gündeme damga vurmuştu.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 5 511

Özellikle ikinci gece siyah transparan mini elbisesi ve dikkat çeken sandalye koreografisiyle çok konuşulan Hadise, sahne şovları üzerinden sosyal medyada ikiye bölünmüştü.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 6 611

"Erotik dans" yorumlarının hedefi olan şarkıcı, şimdi eleştirilere verdiği net yanıtla yeniden gündemde.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 7 711

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı, son olarak Justin Timberlake'in konserinde ortaya çıktı.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 8 811

Konsere katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'ye, son dönemde çok konuşulan sahne performansları hatırlatıldı.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 9 911

"Sahne şovlarınız çok konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltilen şarkıcının yanıtı kısa ve netti, "Ben işimi yapıyorum, sahnede kendim oluyorum. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun"

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 10 1011

Bu ifadeyle eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını gösteren Hadise, sahne tarzını savunmayı sürdürdü.

Hadise çok konuşulan şovlarıyla gündemi sallamıştı: Suskunluğunu bozdu, açtı ağzını yumdu gözünü! 11 1111

"Biz senin sesin için geliyoruz, erotik dansın için değil" gibi yorumlarla hedef alınan şarkıcı, tarzına sahip çıkarak mesajını doğrudan verdi.

HABERE YORUM KAT