Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Antalya deplasmanından 3 puanla döndü…

Süper Lig’in 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Dün Galatasaray, Samsun’da kazandıktan sonra rakip takım taraftarı Fenerbahçe’nin maçına odaklandı. Ancak sonuç rakip takım taraftarını üzdü…

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Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Antalya deplasmanından 3 puanla döndü…

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Zorlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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Goller, 42. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5’de Batshuayi’den geldi. Maçta zaman zaman zorlanan sarı lacivertli ekip, kazanmayı bildi.

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MAÇ SONU İSMAİL KARTAL’IN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu değerlendirmede bulundu. Yayıncı kuruluşuna şu açıklamaları yaptı;

“Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık.

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Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. ikinci golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten.”

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YALÇIN’DAN ÜNDER SÖZLERİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının oynadığı oyundan memnun kaldı. İyi bir baskı kurduklarını dile getiren Yalçın, "Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum" açıklamasını yaptı. Cengiz Ünder’in golü hakkında da şunları söyledi;

“Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık.”

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