Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yumruklu saldırı için “beşeriz şaşarız” yorumunu yaptı…

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve tüm dünyada yankı uyandıran yumruklu saldırı hakkında Faruk Koca ilk defa konuştu. Eski MKE Ankaragücü Başkanı, önemli açıklama yaptı. İşte suskunluğunu bozan Koca’nın ilk cümleleri…

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Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yumruklu saldırı için “beşeriz şaşarız” yorumunu yaptı…

Süper Lig’te oynanan MKE Ankaragücü ve Rizespor maçında yaşanan olaylar hala hafızalardaki yerini koruyor. Maç bitimiyle birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı.

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Büyük yankı uyandıran olayda Faruk KOcak, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak Koca’nın cezaevindeki süresi 16 gün ile sınırlı kaldı. Çıktığı günden bu yana çok konuşmayan MKE Ankaragücü Başkanı suskunluğunu bozdu.

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KOCA’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Yaşanan olaylarla beraber MKE Ankaragücü Başkanlığı’ndan istifa eden Faruk Koca, 16 günlük hapis cezası çekti. Süreci ilk defa mikrofonlara anlatan Koca, fazla detaya girmekten de kaçındı. Faruk Koca,

“Ülke futbolunun geldiği durumla ilgili olumsuzluklar peş peşe gelince biz de insanız, beşeriz, bazen zayıf düşebiliyoruz, böyle tepki verebiliyoruz. Haksızlığa tepki vermek insani bir şey ama tepkinin biçimi yanlış olabilir. O anlamda biçim konusunda öz eleştirimizi yaptık.”

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DURUP DURURKEN OLMADI

“Herkesin sorumluluğu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, spor kulüpleri, spor kamuoyu, basın, futbolun paydaşları, meseleyi bütün boyutlarıyla düşünmelidir. Bu olaylar durup dururken olmuyor. Her hafta maçlardan sonra hakemlerle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirilerin kanıksanmaması lazım çünkü kanıksandığında olayların çözümü noktasında sorunlar yaşanıyor.”

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ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

“16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Toplum olarak maalesef eleştiri ve uyarılardan ziyade olaylar, büyük boyutlu eyleme dönüştükten sonra dikkatimizi çekiyor. Bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak, bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz.”

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