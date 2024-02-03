Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kongrede yeniden aday olacak mı? Kararını verdi

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında başkanlığa aday olmayacağını resmen açıkladı.

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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kongrede yeniden aday olacak mı? Kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı bırakacağını resmen açıkladı.

Divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım" şeklinde konuştu.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Ali Koç, başkanlığa aday olmaya hazırlanan Saran ile ilgili, "Sadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz "İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım" dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Sadettin Saran" açıklamasını yaptı.

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

Ali Koç, "Kimseyi desteklemiyoruz. Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez. Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz. İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır. Sadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı" ded

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