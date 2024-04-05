Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı etkisiz hale getirdi.

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Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı etkisiz hale getirdi.

Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!

MİT'TEN SON DAKİKA HABERİ!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Terör örgütüne her geçen gün bir çizik daha atan MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı etkisiz hale getirdi.

Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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