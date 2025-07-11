Fenerbahçe'de peş peşe transfer: Kanarya, Gent ile anlaştı!

Fenerbahçe'de peş peşe transfer! Fenerbahçe ile KAA Gent, sol bek oyuncusu Archie Brown transferi için 8.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. Archie Brown ile Fenerbahçe arasında henüz bir anlaşmanın olmadığı, oyuncunun bugün Fenerbahçe ile AC Milan arasında tercih yapacağı belirtildi.

Yeni sezonda kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Filip Kostic'in ayrılığının ardından aradığı ismi Belçika'da buldu.

GENT İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, Belçika ekibi KAA Gent ile İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi konusunda 8.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. Kanaryanın 23 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

SON KARARINI VERECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Gent ile anlaşmaya varsa da oyuncu ile henüz anlaşma sağlamadı. Oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında Serie A devi Milan'ında ilgisi olduğu belirtildi. Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun bugün Fenerbahçe ile AC Milan arasında tercih yapması bekleniyor.

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