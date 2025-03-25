Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor: Skriniar transferinde PSG ile anlaştı... İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe, PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibiyle 10 milyon euro karşılığında sözlü anlaşmaya vardı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istediği Slovak stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve 7.5 milyon euro maaş verilecek.

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kritik maçlara çıkacak. Sarı-lacivertli takım 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım iki müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Bunun yanında gelecek sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe’de kadro yapılanması da sürüyor.

MOURINHO, SKRINIAR'IN TAKIMDA TUTULMASINI İSTEDİ

Takvim’in haberine göre Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, milli takımlar için verilen arada Başkan Ali Koç ile basın toplantısı yaptı. Mourinho, PSG’den kiralanan Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar’ın takımda tutulmasını istedi.

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FENERBAHÇE, SKRINIAR'IN TRANSFERİ İÇİN PSG İLE SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTI

Sarı lacivertli yönetim de hem oyuncuyla hem de bonservisinin olduğu Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaştı.

7.5 MİLYON EURO MAAŞ, 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ın yıllık istediği 7.5 milyon euro maaşı da kabul etti. Sezon sonunda Skriniar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

MILAN SKRINIAR’IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yıldız oyuncunun Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki savunmacının 2 asisti bulunuyor. Skriniar Slovak Milli Takım formasıyla 77 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı.

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