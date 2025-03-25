Son dakika... Eğitim-Sen hakkında soruşturma! İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları gerekçe göstererek, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı söylenmiş ve grev çağrısı yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eğitim-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları gerekçe göstererek, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı söylenmiş ve grev çağrısı yapılmıştı. Eğitim-Sen hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kışkırtma ve tahrikten Eğitim-Sene re'sen soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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