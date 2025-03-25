MHP'den Bahçeli hakkındaki entübe iddiasında bulunan o gazeteciye sert yanıt: Yalanlarınızla boğulun!

MHP'den Bahçeli hakkındaki entübe iddiasında bulunan gazeteci Can Ataklı'ya cevap: “Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam, Yalanlarınızla boğulun!''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan “entübe edildi” iddialarına Külliye’den yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı, Bahçeli’nin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığını net bir dille açıkladı.

Yandaş Gazeteci Can Ataklı’nın, Devlet Bahçeli’nin entübe edildiğine dair sosyal medya üzerinden paylaştığı asılsız iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan resmi açıklamayla bu iddialar net bir şekilde yalanlandı.

İDDİA YALANLANDI

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Devlet Bahçeli entübe edildi’ iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Bahçeli, planlı istirahat süreci dahilinde evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

MHP’DEN ÇOK SERT TEPKİ

İddialara sadece devlet kademesinden değil, MHP kanadından da sert tepkiler geldi. Partinin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, gazeteci Can Ataklı’yı hedef alarak, “Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!” ifadelerini kullandı. Özkan bir başka paylaşımında ise, “Yalanlarınızla boğulun!” diyerek tepkisini sürdürdü.

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