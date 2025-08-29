Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Benfica Kerem'i satmaktan vazgeçti! İşte o iddialar...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile bir toplantı daha gerçekleştirirken , ortaya çıkan bomba iddia gündem yarattı... Benfica Kerem'i satmaktan vaz mı geçti? İşte o iddialar...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Ancak taraflar masadan anlaşma olmadan ayrıldı. Daha önce anlaşılan 22.5+2.5 milyon euroluk teklifin yükseltilmesi istendi. Gazeteci İbrahim Seten, Benfica'nın Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini ve Kerem'i satmaktan vazgeçtiğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu transferinde belirsizlik devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Portekiz ekibiyle bir kez daha masaya oturdu ancak yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İki kulüp arasında gerçekleştirilen kritik toplantıda taraflar anlaşmaya varamadı. Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi netleşmeden havalimanına hareket etti.

Daha önce 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen transfer için Benfica'nın yeni talepte bulunduğu öne sürüldü. Portekiz temsilcisinin teklifin yükseltilmesini istediği belirtildi.

Haberin Devamı

BOMBA İDDİA

Gazeteci İbrahim Seten ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seten, "Benfica, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro'luk teklifini reddedip Kerem'i satmaktan vazgeçti. Ben böyle aşağılanma görmedim. Paranla rezil olmak tam da bu." ifadelerini kullanarak sürecin çıkmaza girdiğini ileri sürdü.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin transferde geri adım atıp atmayacağı veya Benfica'nın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

En güzel, en güncel Cuma mesajları, en yeni resimli, gifli Cuma mesajları, kısa ve öz anlamlı cuma mesajları

Kulüp başkanını kafede yemek yerken vurmuştu! Şüpheli yakalandı, neden vurduğu da ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Solskjaer'in görevine son verildi! Yerine geçecek isim belli oldu!