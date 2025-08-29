Kulüp başkanını kafede yemek yerken vurmuştu! Şüpheli yakalandı, neden vurduğu da ortaya çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Meriç'i silahla başından vurarak öldürdükten sonra firar eden şüpheli E.H., Edirne Uzunköprü'de yakalandı.

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre 49 yaşındaki Meriç, oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından silahla vuruldu.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

İlk incelemelere göre cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Meriç'in ölümü Alemdağ Spor camiasını yasa boğdu.

ŞÜPHELİ EDİRNE'DE YAKALANDI

Öte yandan Meriç'i silahla başından vurarak öldürdükten sonra firar eden şüpheli E.H., yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu Edirne Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."