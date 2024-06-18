Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?

Şeriat yanlısı sosyal medya ünlüsü Asrın Tok ile agnostik yazar Diamond Tema arasındaki tartışma, "Yer6" adlı YouTube kanalında çok konuşulmuştu. Görüntüler ardından Diamond teması üzerinde çalışma başladı. Diamond Tema kim? Diamond Tema ne zaman doğdu ve nereli?

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Diamond Tema kimdir?

Diamond Tema, Arnavutluk'ta 1994 yılında doğmuş bir agnostik yazar ve YouTuber'dır. 96 yılında Türkiye'ye taşındığı için burada eğitim gördü ve askerliğini de burada yaptı. Tema, iki yıl boyunca İtalya ve Yunanistan'da yaşadıktan sonra kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl boyunca yerel televizyonlarda program yönetmenliği yaptı ve Osmanlı Tarihi hakkında belgeseller çekti.

Youtube'da bilimsel, felsefi ve tarihsel içerik üretmektedir. Diamond Tema'nın "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" adlı kitabı onun tanınmasına yardımcı oldu.