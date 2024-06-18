Çoğu Müslüman ülkenin hukuk sistemleri, özellikle aile hukukunda şeriat unsurları içerir, ancak uygulamalarda büyük farklılıklar vardır ve çoğu, Müslüman âlimlerin bile üzerinde anlaşamadıkları hudud denilen cezaları uygular. Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?

Şeriat hukuku ne anlama gelir?

Şiriat, Kur'an ve Hz. Muhammed'in sözlerinden veya davranışlarından yola çıkılarak oluşturulan bir dini hukuk sistemidir. Şiriat, Müslümanların ilahi mesajı yorumlayarak ortaya koydukları hukuk sistemine verilen isim olarak kabul edilir. Bu, Müslümanların yaşadıkları dönem ve coğrafyaya göre belirlenir. Bununla birlikte, bu yorumda geleneğin önemli bir rolü vardır.

Muhafazakar ve liberal Müslümanlar, bunun nasıl uygulanması gerektiğine dair uzun süredir tartışıyor.

Bankacılık sektöründe, Batılı şirketler tarafından İslami finans ürünleri sunarak Müslüman müşterileri cezbetmek için çeşitli şekillerde "faiz geliri" elde etme yöntemlerinin yaygın olarak benimsenmesine rağmen, bu yöntem bazı alanlarda daha zordur.

Arapça "sınır" anlamına gelen hudud, zina, tecavüz, eşcinsellik, hırsızlık ve cinayet gibi günahlar için verilen cezaları ifade eder.

Birçok suçun bir itirafla veya birkaç yetişkin Müslüman erkeğin tanıklığıyla kanıtlanması gerektiği için aşırı cezalar nadiren uygulansa da, çağdaş toplum için oldukça sert kaçan örnekler vardır.

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Hangi ülkeler katı şeriat yasaları uygulamaktadır?

Suudi yasaları, Suudi Arabistan Şeriat'ın temelini oluşturuyor ve son zamanlarda aşırı sert cezaları yaygındı.

Örnek olarak, bir ülkede eşcinsel eylemler idamla cezalandırılabilir, ancak genellikle kırbaçlama ve hapisle sınırlıdır.

Cuma günleri öğle namazından önce kılıçla yapılan kafa kesme ve ampütasyonlar genellikle halkın önünde yapılıyordu. Daha aşırı durumlarda, mahkum, infazdan sonra çarmıha gerilebilir.

Kişisel yaralanma durumlarında, yasa ayrıca "kısas" olarak bilinen göze göz cezasına izin vermektedir. Bununla birlikte, bir cinayet kurbanının ailesi, kan parası karşılığında hüküm giymiş bir kişiyi affedebilir.

İran İslam Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi şeriata benzer, ancak Çin'den daha fazla insan öldürüyor.

İran'da klasik şeriatın aksine, yargıçların ikinci dereceden kanıtları değerlendirmelerine izin veriliyor ve büyük ölçüde hapis cezası veriliyor.

Bununla birlikte, çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu, kırbaçlama, ampütasyon ve zorla körleştirme gibi zalimce ve insanlık dışı cezaların Şii devleti tarafından uygulandığını söylüyor.

2019'da, küçük ve zengin bir mutlak monarşi olan Brunei Darüsselam Sultanlığı, Güneydoğu Asya'da keskin şeriat uygulamaya başlayan ilk ülke oldu.

Brunei Sultanı daha sonra, eşcinsel seks ve zina nedeniyle taşlanarak ölüm de dahil olmak üzere bazı önlemlerin uygulanmayacağını açıkladı. Uluslararası birçok tepki aldı.

90'lı yıllarda Afgan Taliban, şeriatın en acımasız cezalarını uyguladı. Örgüt, birkaç gün önce ülkede yeniden yönetimi ele geçirdikten sonra bu kez benzer uygulamaları gevşetebileceğini söylüyor ama dünya yine de endişeleniyor.

Taliban rejiminin yaşam tarzı anlayışı, kadınların erkek refakatçi olmadan evlerinden bile çıkmasına izin vermeyen ve gözleri de dahil olmak üzere her yerlerini örten burkalar giymelerini gerektirir. Daha önceki beş yıllık iktidarları sırasında had cezaları da rutin olarak uygulandı.

Endonezya: Dünyanın en büyük Müslüman çoğunluklu ülkesinde şeriat hukukuna sahip tek eyalet Endonezya'nın muhafazakar Açe bölgesi.

Halk arasında kumar, alkol, zina ve eşcinsel seks için kırbaçlama yapılıyor. Bununla birlikte, merkezi hükümet kafa kesme gibi cezaları kabul etmeyi reddetti.

2001 yılında Jakarta, uzun süredir devam eden ayrılıkçı isyanı bastırmak için Açe'ye özerklik verdi.

1983'te Sudan şeriat yasalarını kabul etti, ancak o zamandan beri düzenli olarak uygulanmadı.

1979'da Pakistan askeri diktatörü Muhammed Ziya-Ül Hak, Pakistan'ı kapsamlı bir şekilde İslamlaştırmasının bir parçası olarak Hudud Yönetmeliklerini uygulamaya koydu.

Bu kanunları uygulayan şeriat mahkemeleri, İngiliz ceza kanunu ile uyumlu olsa da sıklıkla kullanılmaz. Bu suçlar genellikle zina, iftira, mülkiyet ve uyuşturucu ve alkol kullanımını yasaklar.

2006'da milletvekilleri 'Kadınları Koruma Yasasını' kabul ederek, tecavüz ve zina davalarını şeriat mahkemelerinden çıkardılar ve kararların artık ana mahkemelerde temyiz edilmesi sağlandı.

Nijerya: Nijerya'nın 36 eyaletinden 12'si ülkenin kuzeyinde şeriat uyguluyor. Mahkemeler ampütasyon emri verebilir, ancak şimdiye kadar az sayıda mahkeme bunu yaptı.

Katar'da kırbaçlama, alkol kullanan veya yasa dışı cinsel ilişkiye giren Müslümanlar için hala bir ceza olarak yer alıyor, ancak ülkede çok nadiren kullanılıyor. Zina yapmanın cezası, teknik olarak yüz kırbaçtır.

Müslüman bir kadın veya gayrimüslim bir erkeğin zina yapması durumunda ölüm cezası uygulanabilir. Ama ölüm cezası gerçekte sadece çok nadir cinayetlerde ve kurbanın ailesinin merhamet göstermediğinde kullanılır.