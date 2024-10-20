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Fenerbahçe şokta! Samsunspor deplasmanında puan kaybı

Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken iki kez öne geçti ve son dakikalarda yediği golle beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. 9. hafta sonunda Fenerbahçe, liderden 8 puan geride kaldı.

Fenerbahçe şokta! Samsunspor deplasmanında puan kaybı
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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, iki kez öne geçmesine rağmen Samsunspor'un gollerine engel olamadı ve oyun 2-2 berabere sona erdi.

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Fenerbahçe, 24. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti. 48. dakikada Samsunspor, Carlo Holse ile beraberliği sağladı. Oyuna başladıktan kısa bir süre sonra Allan Saint-Maximin, 62. dakikada bir kez daha öne geçti. Ancak maçın son dakikalarında beraberlik için mücadele eden Samsunspor, Soner Aydoğdu ile 88. dakikada gol buldu ve maç sona erdi.

Göztepe deplasmanından sonra Fenerbahçe, Samsun deplasmanından da aynı skorla beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlara göre Samsunspor 19, Fenerbahçe ise 17 puana yükseldi.

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