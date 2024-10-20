Asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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Milyonlarca asgari ücretli çalışan, asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı, hükümet, işveren ve işçi tarafından yapılan üç toplantının ardından 2025'e kadar belirlenecek. Yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının ne zaman yapılacağı tüm dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak?