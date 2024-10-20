Asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı, hükümet, işveren ve işçi tarafından yapılan üç toplantının ardından 2025'e kadar belirlenecek. Yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının ne zaman yapılacağı tüm dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak?

1 4 Çalışan milyonlarca insan, 2025 asgari ücret zammı öncesinde zam olasılığını incelemeye başladı. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapılırken, bu yıl asgari ücretin ne kadar artacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin bir açıklama yaptı. Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak? Komisyon toplantısı ne zaman yapılacak? 2 4 ASGARİ ÜCRET 2025'TE NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024'te asgari ücret %49,11 artarak 17 bin 2 lira oldu.



Yeni asgari ücret zammı öncesinde Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakamın belirleneceğini söyledi. 3 4 KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, aralık ayında asgari ücrete zam yapacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini açıkladı. 4 4 Buna göre, aralık ayı, 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantıyı gerçekleştirecek.



